Минск, , 13:50 — REGNUM Комитет постоянных представителей ЕС на заседании 16 декабря одобрил третий пакет санкций против официального Минска. После вступления решения в силу под ограничительные меры дополнительно попадут 29 граждан Белоруссии и 7 юридических лиц.

Санкции коснутся обвиняемых в фальсификации белорусских президентских выборов 2020 года, подавлении протестных выступлений и грубых нарушений прав человека. Под действием санкций Евросоюза уже находится более полусотни белорусских персон, включая бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко.

США и другие западные страны, а также их союзники и партнёры (включая Украину) также применяют санкции к официальному Минску. Генпрокуратура Литвы рассматривает уголовное дело о причастности белорусских силовиков к преступлениям против человечности. Спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор указал на возможность создания специального международного трибунала по Белоруссии.

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