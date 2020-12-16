Минск, , 13:48 — REGNUM США продолжает курс на поддержку белорусской оппозиции. Об этом 16 декабря заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

«Заместитель госсекретаря Биган подтвердил решительную поддержку США громких призывов белорусского народа к тому, чтобы его голос был услышан при определении судьбы страны», — цитирует «Дойче велле» сообщение американского внешнеполитического ведомства.

По итогам дискуссии с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которую организовал немецкий «Фонд Маршалла», Биган призвал к проведению в Белоруссии свободных выборов и освобождению всех политзаключённых и несправедливо задержанных, а также к диалогу властей постсоветской республики с оппозиционным «Координационным советом по трансферу власти в Белоруссии».

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