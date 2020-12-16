Степанакерт, , 13:46 — REGNUM Родственники солдат, находящихся в окружении вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Хин Тагер и Хцаберд в Нагорном Карабахе, перекрыли разные части дороги Ереван — Гюмри в Ширакской области Армении. Об этом 16 декабря сообщает агентство «Арменпресс».

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"Родственники находящихся в окружении вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд военнослужащих, которые с 15 декабря лишены всех средств связи, перекрыли разные части дороги Гюмри — Ереван», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родственники требуют новостей о своих родных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что они не могут связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных в Гадрутском районе.

«Вчера (15 декабря) вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района», — сообщили в армии обороны.