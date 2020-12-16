Москва, 16 декабря 2020, 13:43 — REGNUM Очень мило подана новость в мировых СМИ о совете избранному президенту США Джо Бадену от бывшей советницы Дональда Трампа. Спрашивается, где же раньше была Фиона Хилл и почему она не давала действенных советом своему непосредственному шефу, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл дала избранному президенту США Джо Байдену совет — взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией.
Читайте также: Экс-помощница Трампа призвала Байдена не ссориться с Россией