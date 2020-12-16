Москва, , 13:43 — REGNUM Очень мило подана новость в мировых СМИ о совете избранному президенту США Джо Бадену от бывшей советницы Дональда Трампа. Спрашивается, где же раньше была Фиона Хилл и почему она не давала действенных советом своему непосредственному шефу, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«За время президентского срока господин Трамп успел совершить и циничный дипломатический демарш в адрес России, и запустить сотни санкций и ограничений.

Трамп, по сути, разогнал маховик войны с Россией по всем фронтам, не прислушиваясь к советам помощников.

Цель США — нивелировать всё русское во всех направлениях, и она уже давно реализуется. Но ничего хорошего из этого не выйдет и цели не будут достигнуты.

Однополярным мир уже никогда не будет. Новый президент США вряд ли развернет свою политику в сторону партнерства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл дала избранному президенту США Джо Байдену совет — взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией.

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