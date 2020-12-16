Москва, , 13:39 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Автор обратил внимание на то, что сейчас Уголовный кодекс не охватывает случаи блокирования объектов транспортной инфраструктуры, воспрепятствования движению транспортных средств на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, а также случаи, когда эти противоправные действия повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.

Предлагается дополнить статью 267 Уголовного кодекса новыми квалифицированными составами, которые предусматривают различную уголовную ответственность за деяния, перечисленные в части первой новой статьи, в зависимости от степени причиненного ущерба здоровью человека и величины ущерба.

Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Поправками также предусматривается, что «разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.