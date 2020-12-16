Москва, , 13:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении военнослужащих жильем, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Уточняется порядок обеспечения жилыми помещениями (жилищной субсидией) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе в части внеочередного обеспечениями жильем. Меняется механизм обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями и общежитиями.

Законопроектом определены порядок предоставления и освобождения специализированных жилых помещений, а также порядок включения и исключения военнослужащих из списка на предоставление специализированных жилых помещений.

Для создания реальной возможности федеральным органам разместить военнослужащих контрактной службы (сержантов и старшин, солдат и матросов) в общежитиях введена норма, согласно которой эта категория военнослужащих до достижения ими общей продолжительности военной службы по контракту 10 лет обеспечивается жилыми помещениями в общежитиях, а в случае их отсутствия — служебными жилыми помещениями из расчета 12 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека. При этом законопроектом закрепляется, что служебное жилое помещение сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим общую продолжительность военной службы более 10 лет, а также офицерам, прапорщикам и мичманам предоставляется из расчета 18 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

Законопроектом предусмотрено предоставление отдельным категориям военнослужащих и гражданам, уволенным с военной службы дополнительных прав в области жилищного обеспечения. Закрепляется сохранение права пользования занимаемыми жилыми помещениями (в том числе служебными и жилыми помещениями в общежитиях) за военнослужащими-гражданами, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы территории Российской Федерации, в районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности и другие местности с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, отметил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

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