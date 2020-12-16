Загреб, , 13:33 — REGNUM Согласно отчёту Евростата, опубликованному 16 декабря, Хорватия является второй беднейшей страной ЕС. На первом месте по этому показателю расположилась Болгария. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Согласно данным о потреблении на душу населения в 2019 и 2018 году, девять стран-членов ЕС по критерию материального благосостояния домохозяйств имеют показатели выше среднего.

Самой состоятельной страной стал Люксембург, который на 35% опережает остальные государства-члены Евросоюза. Далее следует Германия с показателем в 22%.

В группе стран, в которых фактическое индивидуальное потребление сохраняется на уровне 9−18% выше среднего по ЕС, находятся Австрия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция и Швеция.