Джакарта, , 13:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность стать первым человеком в стране, который пройдет вакцинацию от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Это решение было принято для того, чтобы граждане поверили в безопасность вакцины.

«Я еще раз подтверждаю, что вакцина безопасна», — заявил президент Индонезии в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, в стране за сутки выявили 6725 новых случаев заражения коронавирусом.

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