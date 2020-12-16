Москва, 16 декабря 2020, 13:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал московские власти частично разблокировать социальные карты пенсионеров для проезда, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
«Социальные карты должны все-таки помогать жителям, а не ограничивать их права. Поэтому будет разумно и справедливо, если пенсионерам разрешат проезд по социальным картам в определённые дни или часы, когда риск заразиться для них минимален, например, в выходные», — предложил Миронов.
Раньше мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии коронавируса принял решение заблокировать социальные карты пенсионеров.