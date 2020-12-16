Москва, 16 декабря 2020, 13:15 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о системе контроля за качеством зерна в России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
Предполагается создание федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, также устанавливается порядок оформления сопроводительного документа, удостоверяющего потребительские свойства партии зерна или партии продуктов переработки зерна (СДИЗ).
Устанавливается обязанность юрлиц и ИП, осуществляющих деятельность по производству, хранению, переработке, перевозке, поставке, перевалке, перегрузке, подработке, реализации, утилизации зерна и продуктов его переработки зарегистрироваться в системе прослеживаемости зерна.
Собственник партии зерна и партии продуктов переработки, представивший в систему прослеживаемости зерна недостоверную или неполную информацию о качестве продукции несет административную ответственность в соответствии с законодательством РФ, а также в случае если на основании такой информации заключен договор купли-продажи, собственник несет ответственность за убытки, причиненные вследствие представления такой информации.