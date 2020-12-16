Брюссель, , 13:19 — REGNUM Продление на полгода экономических санкций против России, срок действия которых заканчивается 31 января текущего года, согласовали постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза. Об этом 16 декабря рассказал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Да, послы только что согласовали продление ограничительных мер до 31 июля 2021 года», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, источник указал, что данное решение в течение ближайшего времени будет формально утверждено Советом ЕС, а затем обнародовано в Официальном журнале союза и после этого вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ, после чего ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.