Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о развитии пчеловодства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Действие законопроекта не распространяется на отношения, связанные с получением продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска диких пчел и других), которые регулируются федеральным законом «О животном мире».

Так, для пчеловодства допускается использование земель сельскохозяйственного назначения и других земель, если осуществление пчеловодства допускается их режимом, а также использование земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства.

Особенности создания зданий, строений, сооружений для пчеловодства устанавливаются Минсельхозом, министерство также должно установить требования к размещению пасек. Запрещается расположение пчеловодческой инфраструктуры на земельных участках, которые были использованы для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.

Согласно поправкам, учет пчел осуществляется в соответствии с законодательством о ветеринарии. На каждую пасеку в порядке, установленном субъектом РФ, оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Ветеринарные правила содержания пчел утверждаются Минсельхозом.

Законопроект содержит запрет на применение для лечения пчел лекарственных препаратов, не прошедших государственную регистрацию.