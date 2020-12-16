Стокгольм, 16 декабря 2020, 13:10 — REGNUM Специальная комиссия, занимающаяся оценкой действий правительства Швеции и государственных органов власти, ответственных за контроль эпидемиологической ситуации в стране раскритиковала Агентство общественного здравоохранения за отсутствие устранения недостатков в работе муниципальной системы по уходу за пожилыми людьми во время пандемии. Однако государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не согласен с заключениями надзорного органа. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Напомним, что ранее после публикации отчёта комиссии министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен признала, что весной этого года власти оказались «не в состоянии защитить наших пожилых людей».
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