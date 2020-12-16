Киев, , 12:59 — REGNUM Верховная рада Украины внесла изменения в закон «О государственной службе». Об этом сообщил 16 декабря парламентский телеканал «Рада».

Закон дополнили словами:

«Государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста».

Авторы закона отметили, что в некоторых случаях возникает потребность оставить на госслужбе людей старше 65 лет для эффективного функционирования тех или иных государственных органов.

Напомним, ранее парламент Украины принял законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год.

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