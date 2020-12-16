Киев, 16 декабря 2020, 12:59 — REGNUM Верховная рада Украины внесла изменения в закон «О государственной службе». Об этом сообщил 16 декабря парламентский телеканал «Рада».
Закон дополнили словами:
Авторы закона отметили, что в некоторых случаях возникает потребность оставить на госслужбе людей старше 65 лет для эффективного функционирования тех или иных государственных органов.
Напомним, ранее парламент Украины принял законопроект о государственном бюджете страны на 2021 год.
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