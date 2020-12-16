Киев, , 12:51 — REGNUM Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей сегодня, 16 декабря, продолжают митинговать на Майдане в Киеве.

Сейчас на месте проведения акции находятся порядка сотни человек, ситуация выглядит спокойной. Протестующим удалось поставить несколько палаток, силовики наблюдают за развитием событий, но не вмешиваются.

Организаторы акции заявляют, что сегодня ожидается «поддержка» из регионов, что сделает протест более масштабным.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МВД Украины заявили, что ранее организаторы не указывали намерение устанавливать палатки на Майдане, поэтому правоохранители демонтировали их. В ходе столкновений, которые продолжались почти весь день 15 декабря, повреждения различной степени тяжести получили почти полсотни правоохранителей. Какие потери в ходе столкновений понесли протестующие, не сообщается.

«Ситуация дошла до полного абсурда: предпринимателей, которые кормят чиновников и народных депутатов, избирают и грубо заставляют молчать», — заявил в своем комментарии украинский экономист Александр Гончаров.

Он считает, что накануне на Майдане достаточно жестко обошлись с протестующими предпринимателями.

«"Наверху» не хотят слушать конструктивные предложения украинского бизнеса о внесении изменений и дополнений в ряд законов, которые усложняют жизнь ФОПов (физических особ предпринимателей), при этом уровень долговой нагрузки растет как на дрожжах. Поэтому предприниматели уже анонсировали начало и «Налогового майдана»», — заявил специалист.

В завершение Гончаров отмечает, что протестующие даже не просят у государства денег, «они просят только честных правил игры».