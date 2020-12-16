Москва, , 12:51 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о контроле за операциями, связанными с переводом денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

В случае, если за отчетный год в ходе переводов денежных средств без открытия банковского счета общая сумма средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, превысит сумму 600 тыс. рублей, резидент будет обязан предоставить налоговым органам соответствующий отчет.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее Госдума приняла закон, который ввел обязательный контроль почтовых переводов и возврат неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тыс. рублей.