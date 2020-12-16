Москва, , 12:45 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Штрафы дифференцированы. Нарушителей на легковых автомобилях будут штрафовать на сумму в 1,5 тыс. рублей. Водителей грузовиков, фур и автобусов — на сумму в 5 тыс. рублей.

Штраф взимается один раз в сутки.

Использование системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает, напоминают в правительстве.

Вместе с тем ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий расширение категорий граждан от оплаты проезда по «платникам».

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