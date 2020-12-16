Москва, , 12:43 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

С 2021 года страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.

С 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц (по сравнению с МРОТ на 2020 год (12 130 рублей) рост составит 5,5%.

Отдельно оговаривается, что МРОТ не сможет снижаться даже при снижении медианной зарплаты. При этом и МРОТ, и прожиточный минимум парламентарии считают нужным устанавливать с учетом мнения профсоюзов и работодателей, то есть с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, исходя из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ на тот же год, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Законом соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ устанавливается в размере 109%, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 86%, величины прожиточного минимума для детей в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 97%.

Кроме того, регионы получают право устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в конкретных субъектах РФ.

На 2021 — 2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах РФ, установленных на 2021 год, до величин прожиточного минимума на душу населения в субъектах РФ, рассчитанных с учетом коэффициентов региональной дифференциации.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума поддержала «медианные заморочки» в расчете МРОТ