Загреб, , 12:41 — REGNUM Россия и Хорватия подтвердили единую позицию по ситуации на западных Балканах. Об этом 16 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом.

«Подробно говорили о ситуации на западных Балканах, прежде всего, о Боснии и Герцеговине. У нас здесь единая позиция: надо строго выполнять Дейтонские договорённости во всей их полноте, включая, прежде всего, обеспечение равных прав трёх государствообразующих народов и двух энтитетов», — заявил Лавров.

«Мы также подтвердили необходимость скорейшего урегулирования проблемы в Косово в строгом соответствии с резолюцией 12−44. Мы убеждены в необходимости для Приштины выполнить уже взятые на себя обязательства, прежде всего, по созданию сообщества сербских муниципалитетов Косово», — указал он.