16 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

В Польше пока в прогнозировании того, как будут выстраиваться отношения между Варшавой и Вашингтоном, доминирует дух неопределенности и гадательности. В частности, предпринимаются попытки определить будущее через «фактор России», хотя на самом деле Польше стоит обратить внимание на две другие страны – Германию и Турцию.

Станислав Стремидловский, , 13:34 — REGNUM



США и Польша Zbitnev/Shutterstock.com

Президент Польши Анджей Дуда вчера, 15 декабря, направил письмо Джо Байдену, поздравив его с избранием на пост президента США. В нём он перечислил ключевые, с точки зрения Варшавы, направления польско-американского диалога. В них вошли инициатива «Троеморье», закупки сжиженного природного газа у США, усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Польше. Правда, все перечисленное больше относится к деятельности уходящей администрации Дональда Трампа, хоть Дуда и поспешил напомнить Байдену, что тот занимал пост вице-президента в 2016 году, когда в Варшаве проходил саммит НАТО, принявший решения по так называемому восточному флангу НАТО.

Письмо Дуды уже успели проанализировать польские политологи и журналисты, высказав критические замечания. Некоторые язвительно отметили, что польский президент поздравил Байдена «спустя 16 минут после того, как это сделал российский лидер Владимир Путин», что подчеркивает «вторичность» Польши. Другие, как бывший польский посол в США Рышард Шнепф в интервью порталу Onet, предположили, что американское общественное мнение не заметит содержания послания Дуды, поскольку местные издания интересуются содержанием посланий глав государств или правительств таких стран, как Россия, Китай, Германия или Франция. Но в целом в Польше пока в прогнозировании того, как будут выстраиваться отношения между Варшавой и Вашингтоном, доминирует дух неопределенности и гадательности. В частности, предпринимаются попытки определить будущее через «фактор России», хотя на самом деле Польше стоит обратить внимание на две другие страны — Германию и Турцию.

Анджей Дуда Prezydent.pl

Предыдущая политика США удивляла поляков тем, что Берлин и Анкара являются союзниками Вашингтона по НАТО, однако это не мешало Трампу проводить конфронтационный курс против них и накладывать санкции. Иногда складывалось впечатление, что американский президент видел Германию даже не конкурентом, а самым настоящим противником. Немцы были под прицелом в связи с проектом «Северный поток — 2», когда репрессиями угрожали бизнесу и политикам. Трамп не просто требовал от Германии платить больше в копилку Североатлантического альянса и за услуги США по предоставлению безопасности, но и в целом сковывал Берлин, нацеливаясь на немецкий экспорт, основу внешней политики ведущей европейской страны. В Польше это воспринималось как плюс, особенно в контексте инициативы «Троеморье», которая виделась возможностью создания некоей альтернативы «франко-немецкому» Европейскому союзу. Строились и амбициозные планы замены Германии в качестве нового центра американского военного командования.

От Байдена сегодня ждут совсем иного. Как считает бывший польский президент Бронислав Коморовский, правящий лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) концептуально неправильно вел дела с Вашингтоном. PiS считала, что может купить Трампа. Только если брать военно-техническое сотрудничество, то начиная с 2015 года «Право и Справедливость» перечислила США за оружие около 11 миллиардов долларов. Это при том, что всего постсоветская Польская Республика за 30 лет своего существования заплатила американскому военно-промышленному комплексу 16 миллиардов. Однако, утверждает Коморовский в интервью телеканалу TVN24, «Байден не будет ожидать, что Польша станет платить США за своего рода заботу и безопасность, за присутствие американских войск в Польше. Так было при Трампе. Это была безопасность в обмен на деньги, что, на мой взгляд, являлось плохой идеей». Отсюда пессимистические настроения среди польских аналитиков, вплоть до догадок, что после перезагрузки отношений между Вашингтоном и Берлином может состояться вывод американского военного контингента из Польши.

Джо Байден (сс)marcn

Что касается Турции, то с ней еще интересней. После того, как Баку развязал войну в Карабахе, а Анкара выступила на его стороне, ряд проправительственных польских экспертов были уверены в том, что азербайджано-турецкий альянс вступит в жесткую конфронтацию с Россией, поэтому Варшава должна поддержать действия Турции в Закавказье. Однако вышло всё совсем не так. Между Баку, Анкарой и Москвой завязался диалог. Его, конечно, нельзя назвать простым, но он открывает новые перспективы в регионе как геополитического, так и экономического характера. Находящиеся в Карабахе польские кавказоведы отмечали и отмечают в этой связи, что Турция немного дистанцировалась от Запада в сторону России. И вместе с тем подчеркивают укрепление цивилизационного имиджа Москвы и лично российского президента Владимира Путина, который в Карабахе выступил защитником христианского наследия, что важно для польского общественного мнения.

Таким образом, если Байден «приблизит» Германию и не будет «наказывать» Турцию, Варшаве придется срочно пересматривать свои прежние концепции. Одиночные голоса на этот счет уже появляются. Один из проправительственных польских порталов предложил Варшаве начать свою «большую игру» с ЕС, избрав в качестве примера Афганистан, который в XIX веке балансировал между Британской и Российской империями. И хотя эта историческая аналогия весьма своеобразна, так или иначе, Польше придется меняться.