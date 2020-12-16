Москва, , 12:41 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за хамство для чиновников, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

«С хамством необходимо бороться, от кого был оно не исходило. Но если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он обратил внимание на происходящее в соцсетях.

«У нас сейчас социальные сети стали, фактически, теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины. Чего греха таить, некоторые из нас используют эти словечки, а дальше дети будут также себя вести, а дальше перейдем на этот язык все вместе. Что хотим продемонстрировать?» — рассуждает Володин.

Поправками в том числе вводится административная ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) — до 150 тыс. рублей.

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