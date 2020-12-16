Киев, , 12:39 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что парламент принял госбюджет-2021 «почти вовремя».

Об этом он сказал утром 16 декабря в эфире украинского телевидения.

Разумков напомнил, что проект главного финансового документа страны ко второму чтению в Раду попал на неделю позже, чем необходимо по процедуре.

«Поработали эффективно профильные комитеты — ко второму чтению что-то исправили, какие-то конфликтные ситуации смогли урегулировать», — отметил спикер.

Глава парламента добавил, что считает «показательным», что госбюджет приняли с серьезным запасом по голосам — документ поддержали 289 депутатов при 226 необходимых.

ИА REGNUMнапоминает, что 15 декабря Верховная рада Украины поддержала во втором чтении и в целом государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий дефицит на уровне 5,5% ВВП. В документе предусматривается рост ВВП на уровне 4,6%; потребительская инфляция — 7,3%; уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6%. В «Слуге народа» заявили, что Украина — бедная страна, и бюджет вполне соответствует нынешним реалиям.