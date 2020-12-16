Алма-Ата, Казахстан, , 12:33 — REGNUM Представители оппозиции устроили митинг у монумента Независимости на площади Республики в Алма-Ате, сообщает 16 декабря издание «Власть».

Активисты почтили память погибших во время декабрьских событий 1986 года в Алма-Ате и призвали власти республики объявить 16 декабря днем траура. У монумента собрались сторонники незарегистрированной «Демократической партии».

Другая группа оппозиционеров собралась у монумента «Рассвет свободы». Несколько десятков человек собрались на акцию движения «Проснись Казахстан».

Обе акции не согласованы с местными властями. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они не дали объединиться двум группам оппозиционеров.

Напомним, 17−18 декабря 1986 года в Алма-Ате прошли массовые протесты, перешедшие в беспорядки. Активисты выступили против назначения Геннадия Колбина первым секретарем компании КазССР.