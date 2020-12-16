Джакарта, , 12:33 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что родственники пострадавших при террористических атаках в стране получили денежную компенсацию, сообщает Kompas.

Известно, что общая выплаченная компенсация составила 39,2 млрд индонезийских рупий ($2,7 млн). Средства были выплачены родным 215 жертв 40 террористических атаках.

«Надеюсь, присутствие государства принесет воодушевление, окажет моральную поддержку в преодолении сложной ситуации, чтобы семьи жертв смогли жизнь дальше и смотреть в будущее более оптимистично», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте введут политику экспресс-тестирования на антигены SARS-CoV-2 для пассажиров самолетов, автобусов, поездов и кораблей.

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