Загреб, , 12:30 — REGNUM Россия готова возобновить тесные контакты с хорватской стороной по вопросам развития экономического и научно-технического сотрудничества. Об этом 16 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом.

«Мы были бы очень заинтересованы в проведении нового заседания межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, как только позволит ситуация с коронавирусом», — заявил Лавров.

По его словам, между Россией и Хорватией сохраняется высокий потенциал развития отношений в сфере торговли.