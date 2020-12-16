Братислава, , 12:20 — REGNUM Бывший вице-премьер и экс-министр экономики Словакии Павол Руско задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как не явился на заседание Верховного суда страны о пересмотре вынесенного ему приговора. Об этом 16 декабря сообщает словацкий телеканал TA3.

В суде шёл пересмотр вынесенного Руско 27 февраля 2020 года словацким Специальным уголовным судом приговора о 19 годах лишения свободы за мошенничество.

Уточняется, что Руско не явился на заседание Верховного суда, сославшись на болезнь. Также бывший политик указал, что перед судом на него напали на улице и облили неизвестной жидкостью, вероятно, кислотой.

Полиция не подтвердила слова Руско о нападении. По окончании данного разбирательства приговор в отношении бывшего вице-премьера страны, по законам Словакии, вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специальный уголовный суд Словакии после полугодового рассмотрения дела признал Павола Руско виновным в фальсификации финансовых документов примерно на €69 млн. Сам бывший политик обвинения не признает.