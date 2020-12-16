Москва, , 12:07 — REGNUM «Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года и коснется около 3,5 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Документ касается почти 3,5 млн человек, которые владеют гаражами и землей под ними более 16 лет. Речь идет о капитальных сооружениях. Для оформления права собственности гражданам нужно будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ, отметил Крашенинников.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года. Планируется, что процедура оформления будет бесплатной для малоимущих граждан.

Также предусмотрено, что регионы будут определять перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок под гаражом, в случае отсутствия у него необходимых документов, установленных законопроектом.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж (возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса) и на земельный участок под гаражом.

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