Москва, , 12:02 — REGNUM Совет бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл избранному президенту США демократу Джозефу Байдену о пересмотре пренебрежительного отношения к России имеет под собой основания, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Как пишет New York Times, многие направления работы Джо Байдена — контроль над вооружениями, борьба с изменением климата, прекращение пандемии коронавируса и стабилизация на Ближнем Востоке — потребуют сотрудничества с Россией.

Недавно и бывший президент СССР Михаил Горбачев советовал будущему президенту США первым делом встретиться с Владимиром Путиным. Да, обстоятельные переговоры по типу саммита в Рейкьявике действительно назрели.

В мире звенит политическое напряжение, усиливается противостояние Россия — Запад, растет угроза гибридной войны. Эти риски понимает и Фиона Хилл, экс-директор Белого дома по Европе и РФ (ныне — исследователь в Институте Брукингса).

По ее словам, Обама недооценивал значение России, и Байдену нужно думать по-другому, ведь мир изменился. Действительно, только многосторонний подход и равноправные переговоры позволят решить глобальные проблемы, включая пандемию коронавируса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, избранному президенту США Джо Байдену следует взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией, нежели подход экс-президента страны Барака Обамы, заявила бывший старший директор по России Совета Нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл.

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