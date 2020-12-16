Москва, , 12:00 — REGNUM Законопроект о новом расчёте минимального размера оплаты труда (МРОТ) закрепит невозможность снижения МРОТ ни при каких условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в Госдуме.

Деньги Петр Данилов © Красная Весна

«Замечания профсоюзов и работодателей были полностью учтены в поправках ко второму чтению законопроекта. «Единая Россия» предложила зафиксировать, что минимальный размер оплаты труда не сможет быть снижен ни при каких обстоятельствах», — заявил Исаев.

«Даже если снизится прожиточный минимум трудоспособного человека, упадут цены, даже если снизится медианная заработная плата… в этом случае МРОТ не может быть снижен. МРОТ в Российской Федерации может только расти. Это будет зафиксировано в данном законе», — продолжил он.

При этом МРОТ будет устанавливаться ежегодно, а раз в пять лет будет пересматривать методика его расчёта.