Лондон, , 11:51 — REGNUM Власти Великобритании настроены на налаживание отношений с Россией, однако этому есть некоторые препятствия. Об этом в интервью, опубликованном 16 декабря в газете The Daily Telegraph, заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

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Одно из них — инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Глава минобороны Великобритании уверен, что «Москва способна на второе отравление в стиле Солсбери, которое может убить тысячи людей» в Соединённом Королевстве. Он указал на «тревожное» поведение, демонстрируемое Россией, на фоне недавнего увеличения активности её кораблей и самолётов вблизи границ Великобритании.

«Я думаю, что мы всегда будем призывать их улучшить отношения и следовать принципам верховенства международного права, а также сделать так, чтобы мы вернулись к хорошим взаимоотношениям», — добавил Уоллес.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту. Такую же позицию, с подачи Лондона, заняли и США.

При этом никаких доказательств причастности Москвы представлено не было, однако это не помешало ЕС ввести санкции против России за «применение химического оружия». В ноябре постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что дело Скрипалей повисло в воздухе и до сих пор все вопросы с российской стороны остаются без ответов. Он также добавил, что Россия намерена добиваться проведения заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Нацией по делу об «отравлении» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

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