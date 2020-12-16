Москва, , 11:51 — REGNUM Комитет Госдумы по образованию рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о просветительской деятельности, предполагающий возможность увольнения учителей за разжигание розни, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Документом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, а также наделить правительство Российской Федерации полномочиями по определению порядка и условий её ведения и форм контроля за ней.

Также законопроектом вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

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