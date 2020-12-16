Стокгольм, 16 декабря 2020, 12:10 — REGNUM В своем отчете специальная комиссия, занимающаяся оценкой действий правительства Швеции и государственных органов власти, ответственных за контроль над эпидемиологической ситуацией в стране, пришла к выводу, что центральные власти и министерство здравоохранения не смогли защитить пожилых людей от заражения коронавирусом. В свою очередь министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен признала, что провал политики властей по данному вопросу является свершившимся фактом. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
По словам министра, качество ухода за престарелыми гражданами Швеции слишком неравномерно. Во многих домах престарелых наблюдались структурные проблемы в течение десятилетий.
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