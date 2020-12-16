Стокгольм, , 12:10 — REGNUM В своем отчете специальная комиссия, занимающаяся оценкой действий правительства Швеции и государственных органов власти, ответственных за контроль над эпидемиологической ситуацией в стране, пришла к выводу, что центральные власти и министерство здравоохранения не смогли защитить пожилых людей от заражения коронавирусом. В свою очередь министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен признала, что провал политики властей по данному вопросу является свершившимся фактом. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Весной стало совершенно ясно, что мы не в состоянии защитить наших пожилых людей», — констатировала Халленгрен.

По словам министра, качество ухода за престарелыми гражданами Швеции слишком неравномерно. Во многих домах престарелых наблюдались структурные проблемы в течение десятилетий.

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"Недостатки в области ухода за пожилыми людьми уходят своими корнями в десятилетия отсутствия должного внимания», — заявила Халленгрен.

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