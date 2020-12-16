Стокгольм, , 12:06 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон освободил всех членов парламента Швеции, входящих в его фракцию, от занимаемых ими партийных должностей. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Возможно, для многих это станет невероятным шоком», — заявил журналистам источник среди членов партии.

Согласно данным редакции, 15 декабря Окессон разослал электронные письма всем депутатам фракции и членам партийного совета. В рассылке говорится, что руководство партии внесёт серьёзные изменения в её состав.

Это означает, что представители «Шведских демократов» по вопросам обороны, экономической политики или вопросам гендерного равенства были одномоментно освобождены от занимаемых должностей решением лидера партии.

Сам Окессон заявил, что пошёл на этот шаг не потому, что он недоволен работой отдельных депутатов. Его решение следует интерпретировать как подготовку к приближающимся парламентским выборам в Швеции 2022 года.