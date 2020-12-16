Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Региональные и муниципальные власти Швеции продолжают закупать средства индивидуальной защиты (СИЗы), которые, как сообщают журналисты SVT Nyheter, производятся в Китае с помощью подневольного труда. Несмотря на предупреждения об условиях труда, крупный шведский поставщик Onemed продолжает торговать с китайской фабрикой.

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По данным журналистов, на китайской фабрике работают мусульмане-уйгуры, которые вынуждены работать под нажимом китайских властей. Одним из указанных журналистами китайских заводов по производству СИЗов является Hubei Haixin Protective Products.

Сообщается, что за время пандемии коронавируса в 2020 году поставщик Onemed поставил десятки тысяч масок с указанного завода в несколько муниципалитетов и регионов Швеции. Они приобретаются в рамках национального рамочного соглашения, которое Onemed заключила с SKL Kommentus Inköpscentral, компанией, принадлежащей Ассоциации органов областного и местного управления Швеции.

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