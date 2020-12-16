Москва, , 11:41 — REGNUM Закон о новом расчёте минимального размера оплаты труда (МРОТ) расширит круг получателей доплат к пенсии и различных видов социальной помощи. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Сегодня в 61 субъекте РФ региональный прожиточный минимум занижен. Это приводит к тому, что многие люди недополучают доплаты до прожиточного минимума пенсионерам, различные виды социальных пособий», — заявил Исаев.

Закон предусматривает переходный период в течение пяти лет — до 2025 года, когда регионы должны будут привести свой региональный прожиточный минимум в соответствие с требованиями закона.

«Это значит, что увеличится количество людей, которые будут иметь право на доплаты к пенсии, на получение различных видов социальной помощи», — указал он.

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