Москва, , 11:34 — REGNUM Закон о новом расчёте минимального размера оплаты труда (МРОТ) приведет к тому, что пособия в России будут расти выше уровня инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«МРОТ предлагается установить в размере 42% от медианной заработной платы, то есть примерно половина. Это норма, принятая в развитых странах. В большинстве развитых стран именно таким образом рассчитывается минимальный размер оплаты труда», — заявил Исаев.

«Данный законопроект предполагает, что и прожиточный минимум, от которого считаются пособия, и минимальный размер оплаты труда будут расти выше, чем если бы это рассчитывалось по старой методике. И важно, что выше уровня инфляции», — подчеркнул он.

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