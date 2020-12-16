Джакарта, , 11:29 — REGNUM Французский министр-делегат по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франк Ристер поддерживает сотрудничество между французскими и индонезийскими компаниями, сообщает Antara.

«Я призываю французские компании изучить возможности сотрудничества с индонезийскими предприятиями», — заявил Франк Ристер во время визита на сталелитейный завод WIKA IKON в Тангеранге (Индонезия).

Франк Ристер прибыл в Индонезию, чтобы оценить сотрудничество между французской компанией Matiere и WIKA IKON по производству модульного моста Unibridge.

Издание отмечает, что визит придал новый конструктивный характер отношениям между Индонезией и Францией.

Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация боевых искусств пенчак силат в Казахстане при поддержке посольства Индонезии провела национальный турнир в начале декабря 2020 года.

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