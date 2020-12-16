Степанакерт, , 11:27 — REGNUM Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики не может связаться с военнослужащими нескольких боевых постов, дислоцированных в Гадрутском районе. Об этом 16 декабря говорится на странице армии обороны в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха — все новости»

"Вчера (15 декабря) вечером при пока непонятных обстоятельствах была потеряна связь с личным составом нескольких боевых постов, дислоцированных по направлению сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всю ночь и утром 16 декабря продолжались поисковые работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министерства обороны Армении, 11 декабря подразделения вооруженных сил Азербайджана в Гадрутском районе Карабаха атаковали села Хин Тахер и Хцаберд. В частности, вооруженные силы Азербайджана вступили в населенный пункт Хин Тахер и вплотную приблизились к населенному пункту Хцаберд. Позже российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Читайте также: В Армении опровергли слухи о передаче Азербайджану трёх сёл