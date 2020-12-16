Душанбе, 16 декабря 2020, 11:18 — REGNUM Таджикистанско-японскую ноту по программе экономического и социального развития одобрил парламент Таджикистана, 16 декабря сообщает агентство Asia-Plus.
Документ депутатам представил первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты республики Гафур Мухсинзода. По его словам, правительство Японии выделит 600 млн йен ($5,8 млн).
На эти деньги купят медицинское оборудование для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Больницы Таджикистана получат мобильные рентгеновские аппараты, анализаторы крови, генераторы кислорода, камеры для изоляции и другое оборудование.
Нота по программе экономического и социального развития между представителями Таджикистана и Японии подписана в июне 2020 года.