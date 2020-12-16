Душанбе, , 11:18 — REGNUM Таджикистанско-японскую ноту по программе экономического и социального развития одобрил парламент Таджикистана, 16 декабря сообщает агентство Asia-Plus.

Документ депутатам представил первый заместитель министра здравоохранения и социальной защиты республики Гафур Мухсинзода. По его словам, правительство Японии выделит 600 млн йен ($5,8 млн).

На эти деньги купят медицинское оборудование для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Больницы Таджикистана получат мобильные рентгеновские аппараты, анализаторы крови, генераторы кислорода, камеры для изоляции и другое оборудование.

Нота по программе экономического и социального развития между представителями Таджикистана и Японии подписана в июне 2020 года.