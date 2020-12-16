Москва, , 11:12 — REGNUM Совфед одобрил закон о гарантиях бывшим президентам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон является логическим следствием иммунитета, которым обладает действующий глава государства, пояснил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Устанавливается, что президент, прекративший исполнение полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность экс-главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, средства связи (телефон), принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Одновременно порядок лишения экс-президента неприкосновенности приводится в соответствие с новыми нормами Конституции. Процедура аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

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