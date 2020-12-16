Бишкек, 16 декабря 2020, 11:04 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Киргизии Талант Мамытов поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем независимости, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
«От всей души поздравляю Вас и братский народ Казахстана с Днем Независимости Республики Казахстан!» — говорится в сообщении. Мамытов выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
Исполняющий обязанности главы Киргизии также поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мамытов пожелал Назарбаеву здоровья, долгих лет жизни и успехов в работе.
Напомним, 16−17 декабря в Казахстане отмечают День независимости. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О независимости и суверенитете государства».