Тегеран, , 11:02 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп — это террорист, заявил 16 декабря глава Ирана Хасан Рухани.

«Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти в США. Это не так. Но мы очень счастливы, что ушел Трамп — человек, который совершал преступления, убивал людей и был террористом», — сказал Рухани в своём выступлении, которое транслировало государственное телевидение Исламской Республики.

Иранский лидер выразил надежду, что «голос американского народа за Байдена — это голос в пользу соблюдения законов, а не их нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Таким образом, Джо Байден считается официальным победителем выборов президента 2020 года, и в скором времени именно он возглавит Белый дом.

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