Афины , , 10:59 — REGNUM Правительство Греции сосредоточено на продвижении реформ, которые вернут ее на траекторию роста, заявил премьер-министр этой страны Кирьякос Мицотакис перед голосованием по бюджету на 2021 год в парламенте, сообщает AMNA 15 декабря. Бюджет был принят, однако Мицотакис предупредил, что его исполнение зависит от конкретной продолжительности пандемии.

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Премьер-министр заявил, что из-за пандемии коронавируса правительство было вынуждено следовать двумя параллельными путями: смягчать последствия пандемии и продолжать реформы для среднесрочного развития. Цель, по его словам, состояла в том, чтобы покончить с неравенством и увеличить общественное богатство на благо всего греческого народа.

Мицотакис отметил, что во втором квартале 2020 года Евростат поместил Грецию в число стран ЕС с наименьшим количеством потерянных рабочих мест. Это не данные для радости, но они доказывают, что принятая в стране политика защиты труда и рабочих мест оказалась эффективной, сообщил Мицотакис и добавил, что «безработица — это первая форма несправедливости, и мы будем бороться с ней на всех уровнях».