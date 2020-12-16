Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM Депутатов Ростовской-на-Дону городской думы обяжут говорить правду, используя только достоверные факты. Об этом в социальных сетях сообщил депутат муниципального парламента Сергей Смирнов («Единая Россия»).

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«Назревший вопрос соблюдения депутатской этики вылился в проект правил, которые утвердим через неделю на заседании думы. Пунктов много, но выделил один — заявления депутатов должны сопровождаться жёстким фактчеком», — отметил народный избранник.

По информации портала 1rnd.ru, нарушение правил должно сопровождаться публичными извинениями или наказанием согласно действующему законодательству.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Ростовской-на-Дону городской думы Наталья Оськина (КПРФ) в социальных сетях сообщила о дефиците кислорода в ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ростовской областной клинической больницы (РОКБ). Однако эта информация была опровергнута.