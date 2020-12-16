Нур-Султан, , 10:43 — REGNUM Бывший глава Киргизии Курманбек Бакиев покинул республику при помощи первого президент Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом бывший казахстанский лидер заявил в интервью «Штрихи к портрету» на телеканале «Хабар 24».

По его словам, во время «апрельской революции» 2010 года Бакиев, находясь в Оше, вооружил своих сторонников и готовился идти на Бишкек.

«Я говорю: «Курманбек ты что делаешь? Зачем? Прольешь кровь. Снова хочешь сесть президентом? И как ты будешь работать после этого?» — вспоминает Назарбаев.

По его словам, бывший временный президент Роза Отунбаева попросила вмешаться в ситуацию и повлиять на Бакиева. Назарбаев сказал, что с трудом договорился с экс-президентом о его эвакуации.

Бывший казахстанский лидер уточнил, что события в Киргизии произошли во время совещания по ядерному разоружению в Вашингтоне. Вопрос обсуждался на уровне устного обмена мнениями с главами США и России Баракам Обамой и Дмитрием Медведевым.

«Я сказал, что я буду вывозить, пусть российские истребители прикроют мой самолет», — сказал Назарбаев.

Напомним, Курманбек Бакиев был свергнут 7−15 апреля 2010 года во время революции. Он покинул страну и находится в политической эмиграции в Белоруссии.

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