Варшава, , 10:41 — REGNUM Польский эксперт по постсоветскому пространству Гжегож Кучиньский заявил в интервью для Polskie Radio 24, что «администрация Байдена будет гораздо более удобной для России, чем администрация Трампа».

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По мнению Кучиньского, Дональд Трамп ведёт непредсказуемую политику, что «в Москве воспринимается очень тяжело».

«Трамп — непредсказуемый политик, который умел ударить кулаком по столу и резко не согласиться по определенным вопросам. С ним никто не имел возможности просто и быстро договориться. Сперва в России восприняли его победу с энтузиазмом, но быстро разочаровались», — отметил эксперт.

«На данный момент предсказуемый Байден и его администрация намного более удобны для России. Москва ранее много лет работала с демократами, поэтому там лучше понимают их позиции, интересы и цели», — подчеркнул Кучиньский.

Напомним, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Таким образом, Джо Байден считается официальным победителем выборов президента 2020 года, и в скором времени именно он возглавит Белый дом.