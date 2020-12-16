Москва, , 10:41 — REGNUM Статус социальной рекламы должен быть чётко обозначен, чтобы такая реклама пользовалась доверием у граждан. Об этом 16 декабря заявил заявил председатель совета Ассоциации волонтёрских центров, член Общественной палаты РФ Артём Метелев в ходе круглого стола в Госдуме.

«Одна из идей, которая возникла у нас: если будет обсуждаться механизм, каким образом маркировать эту рекламу, чтобы она вызывала всё-таки доверие у потенциального клиента, кто будет просматривать — то делать пометку, что это социальная реклама», — заявил Метелев.

«Не просто реклама, которая квотирована, бесплатна, а что это именно социальная реклама. Тогда ментально, на бессознательном уровне больше появляется доверия у тех, кто будет это смотреть», — указал он.