Варшава, , 10:40 — REGNUM 15 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий побеседовал по телефону с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните. Стороны обсудили польско-литовские отношения, вопросы безопасности в регионе, а также ситуацию в Белоруссии. Об этом передает Polskie Radio 24.

Премьер-министры договорились интенсифицировать двустороннее сотрудничество в области энергетики, в частности, усилить взаимодействия по созданию энергетического моста между Литвой и Польшей с целью встроить Прибалтику в европейскую энергетическую систему. Напомним, Литва, Латвия и Эстония в настоящее время встроены в энергетическую сеть с Белоруссией и Россией — БРЭЛЛ.

Что касается трансатлантических отношений, во время переговоров Варшава и Вильнюс выразили надежду, что смена власти в США не отразится негативным образом на американскую политику в Восточной Европе, а наоборот — благоприятным.

Стороны также скоординировали политику в отношении Белоруссии, придя к выводам, что им стоит и дальше действовать сообща, добиваться демократическим преобразований в этой республике, что закреплено в декларации о стратегическом партнерстве двух стран и ситуации в Белоруссии, подписанной еще в сентябре.

В коммюнике переговоров также говорится, что «Польша и Литва имеют общий исторический опыт, схожие взгляды по многим вопросам, связанным с Европейским союзом и стратегическим партнерством, что проявляется в межправительственных консультациях под председательством глав правительств».