Москва, , 10:20 — REGNUM Волонтёрское движение становилось в России всё более популярным даже до того, как началась эпидемия коронавируса. Об этом 16 декабря заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в ходе круглого стола.

«Если говорить о молодёжи, то в группе от 18 до 24 лет 42% респондентов отмечают, что занимались волонтёрством в течение предшествующего (2019) года. Это очень серьёзная цифра. Отрадно, что эта цифра возрастает. Это свидетельствует действительно о вовлечённости наших людей, наших граждан в общественную работу, общественную активность, которая направлена на помощь тем, кому сложнее, кто нуждается в заботе и во внимании», — заявил Хинштейн.

По итогам 2019 года, две трети граждан России — около 67% — принимали участие как минимум в одном виде благотворительной деятельности. В 2018 году показатель был 61%. При этом общая доля тех, кто занимался волонтёрством в 2019 году, составила 22%, а годом ранее — всего 17%