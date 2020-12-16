Москва, , 10:25 — REGNUM Ходатайство следствия о продлении ареста для экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников будет 17 декабря рассмотрено Мосгорсудом. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что в Мосгорсуд поступило ходатайство следствия о том, чтобы продлить арест Абызова и еще пяти фигурантов дела до 25 марта 2021 года.

«Оно будет рассмотрено на заседании 17 декабря», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября защита бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова обжаловала решение об обращении в доход государства свыше 32 млрд рублей.

Напомним, бывшего министра Абызова обвиняют в организации преступного сообщества (по части 3 статьи 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК) и легализации преступных доходов (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).